Nusco al vaglio dei Borghi più belli d’Italia | visita ufficiale tra storia e innovazione
I commissari dei Borghi più belli d’Italia sono stati a Nusco per una visita ufficiale. Sono entrati in contatto con il paese, tra storia e innovazione, per verificare se mantiene gli standard richiesti. La visita è andata a buon fine e ora si attende il verdetto sulla possibile inclusione di Nusco tra i borghi più belli d’Italia.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con successo la visita dei commissari della rete nazionale dei Borghi più belli d’Italia, giunti a Nusco per valutare il mantenimento degli standard di eccellenza del comune irpino. La delegazione ha passato in rassegna il centro storico, confermando il fascino del cosiddetto “ Balcone dell’Irpinia ” per la sua peculiare posizione geografica e la conservazione del tessuto urbano. L’itinerario ha messo in luce la ricchezza architettonica del borgo, caratterizzato da palazzi storici, portali in pietra scolpita e i tipici androni che ospitano antichi pozzi-cisterne, testimonianze di un’archeologia urbana ancora funzionale e curata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Nusco Borghi Più Belli Italia
L’incanto è ufficiale: c’è un nuovo tesoro campano tra i Borghi più belli d’Italia
Scopri il nuovo tesoro tra i Borghi più belli d’Italia in Campania.
Castelvetro inserito tra i borghi più belli d’Italia
Castelvetro di Modena è stato inserito tra i 382 Borghi più belli d’Italia dall’associazione omonima, fondata nel 2002 per valorizzare i piccoli centri che, grazie alla loro posizione periferica, hanno preservato intatta la loro bellezza.
Ultime notizie su Nusco Borghi Più Belli Italia
Nusco si trasforma con l'acquisto da 18 milioni di euro del business immobiliare della famiglia(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Nusco, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha approvato l'acquisizione di Nusco Immobili Industriali ... borsaitaliana.it
Nusco, la Notte dei Falò facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.