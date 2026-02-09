Nusco al vaglio dei Borghi più belli d’Italia | visita ufficiale tra storia e innovazione

I commissari dei Borghi più belli d’Italia sono stati a Nusco per una visita ufficiale. Sono entrati in contatto con il paese, tra storia e innovazione, per verificare se mantiene gli standard richiesti. La visita è andata a buon fine e ora si attende il verdetto sulla possibile inclusione di Nusco tra i borghi più belli d’Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con successo la visita dei commissari della rete nazionale dei Borghi più belli d'Italia, giunti a Nusco per valutare il mantenimento degli standard di eccellenza del comune irpino. La delegazione ha passato in rassegna il centro storico, confermando il fascino del cosiddetto " Balcone dell'Irpinia " per la sua peculiare posizione geografica e la conservazione del tessuto urbano. L'itinerario ha messo in luce la ricchezza architettonica del borgo, caratterizzato da palazzi storici, portali in pietra scolpita e i tipici androni che ospitano antichi pozzi-cisterne, testimonianze di un'archeologia urbana ancora funzionale e curata.

