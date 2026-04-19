Cusano Mutri accoglie il Vescovo | una settimana tra fede e sociale

Dal 20 al 26 aprile 2026, Cusano Mutri ospiterà il Vescovo in una serie di eventi dedicati alla comunità. Durante la settimana, sono previste diverse iniziative religiose e sociali che coinvolgeranno cittadini, associazioni e istituzioni locali. L’arrivo del Vescovo rappresenta un momento di incontro tra fede e impegno sociale, con incontri pubblici, celebrazioni e attività di volontariato programmate nel corso dei sette giorni.

Dal 20 al 26 aprile 2026, la cittadinanza di Cusano Mutri vivrà una settimana di intensa partecipazione comunitaria per accogliere Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. La visita pastorale programmata per il nuovo ciclo 2026-2027 non si limiterà ai riti liturgici nelle parrocchie di San Giovanni Battista, Santi Apostoli Pietro e Paolo e San Bartolomeo Apostolo, ma si configurerà come un ponte tra l’istituzione ecclesiastica e le diverse anime del tessuto sociale locale. Un programma che intreccia istruzione, economia e solidarietà sociale. L’agenda del Vescovo Mazzafaro è strutturata per toccare i pilastri fondamentali della vita del borgo, partendo dal valore del capitale umano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cusano Mutri accoglie il Vescovo: una settimana tra fede e sociale Notizie correlate Il Vescovo Mazzafaro in visita a Cusano Mutri: una settimana di incontri tra fede, istituzioni e territorioTempo di lettura: 2 minutiDal 20 al 26 aprile 2026, la comunità di Cusano Mutri si prepara ad accogliere S. Tra fede e territorio: una settimana con il vescovo Corazza tra Roncadello, Barisano e MalmissoleRiparte la visita pastorale del vescovo Livio Corazza, in programma dal 13 al 19 aprile, che coinvolgerà le parrocchie dell’unità pastorale di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sport e solidarietà: a Cusano Mutri torna la raccolta fondi per Filena. Cusano Mutri, allarme torrente Reviola: «Intervenire con urgenza»Sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico. Questa la mission dell’iniziativa del gruppo di minoranza Nuova Cusano, che nelle scorse ore ha trasmesso ... ilmattino.it Il vescovo Mazzafaro in visita pastorale a Cusano Mutri: una settimana di incontri tra fede, istituzioni e territorioDal 20 al 26 aprile 2026, la comunità di Cusano Mutri si prepara ad accogliere S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, in occasione della Vi ... ntr24.tv