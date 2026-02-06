Curling | gli Azzurri Constantini–Mosaner travolgono la Svizzera 12-4

Gli Azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono ripresi con una vittoria netta contro la Svizzera. Dopo la sconfitta pesante contro il Canada di ieri sera, questa mattina hanno dominato la partita al 'Cortina Curling Olympic Stadium', vincendo per 12-4 nel torneo misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

AGI - Dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Canada per 7 a 2, questa mattina Stefania Constantini e Amos Mosaner al 'Cortina Curling Olympic Stadium' hanno nettamente sconfitto per Svizzera per 12 a 4 nella partita di round robin del torneo misto di curling dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Gli azzurri, campioni uscenti, dopo aver sofferto la coppia svizzera in apertura di partita, hanno poi dilagato con Mosaner salito in cattedra concedendo poco agli avversari. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 contro l'Estonia. In serata Mosaner sarà impegnato assieme a Federica Brignone alla cerimonia di apertura dei Giochi in piazza Dibona ai piedi delle Tofane.

