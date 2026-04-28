Oggi a Ginevra, i due atleti italiani di curling affrontano rispettivamente la Finlandia e gli Stati Uniti nel Gruppo B. La vittoria in entrambe le partite permetterà ai campioni mondiali di accedere direttamente alle semifinali. La competizione vede in campo squadre di diversi paesi che cercano di ottenere un risultato che possa qualificarsi per le fasi successive del torneo.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini sfidano Finlandia e USA oggi a Ginevra nel Gruppo B.. La vittoria doppia garantisce agli attuali campioni mondiali l'accesso diretto alle semifinali.. Amos Mosaner e Stefania Constantini affrontano oggi, martedì 28 aprile, due sfide cruciali a Ginevra contro Finlandia e Stati Uniti per consolidare la posizione di leadership ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. La coppia italiana, che arriva sul ghiaccio svizzero con il prestigio di essere l’attuale campione del mondo, si trova in una fase decisiva del torneo. Dopo aver ottenuto tre successi consecutivi nelle partite precedenti e aver già misurato la propria forza nello scontro diretto con il Canada, gli azzurri devono gestire un calendario serrato nel Gruppo B.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Mosaner e Constantini in sfida con Finlandia e USA

I fratelli Wranaa fanno paura, CONSTANTINI e MOSANER sconfitti 9-4 | HIGHLIGHTS |#MilanoCortina2026

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