Curling doppio misto | Constantini e Mosaner battono gli USA e chiudono secondi

Gli atleti italiani Constantini e Mosaner vincono l’ultima partita del round robin a Milano Cortina 2026. Battendo gli Stati Uniti 7-6, chiudono secondi nel girone. La semifinale contro gli americani si gioca oggi alle 18.

L’Italia del curling doppio misto chiude il Round Robin dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con una vittoria pesantissima. Stefania Constantini e Amos Mosaner superano gli Stati Uniti 7-6 al termine di una partita combattutissima, decisa soltanto all’ultimo tiro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Determinante la bocciata millimetrica di Constantini nell’end conclusivo: la stone azzurra spazza via quella americana e si ferma in casa, regalando all’Italia il punto decisivo per il successo.🔗 Leggi su Sportface.it

