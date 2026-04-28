Italia-Finlandia e Italia-USA oggi Mondiali curling misto 2026 | orari tv programma streaming

Oggi, nel torneo mondiale di curling doppio misto in corso a Ginevra, l’Italia sfiderà la Finlandia e gli Stati Uniti. La competizione si svolge martedì 28 aprile e coinvolge diverse nazionali che cercano di qualificarsi per il 2026. Gli incontri sono trasmessi in televisione e disponibili in streaming, con orari e programmi specifici che verranno comunicati nelle prossime ore. La manifestazione coinvolge atleti di varie nazioni e prosegue nella fase iniziale del torneo.

L’Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini proseguiranno il proprio cammino da Campioni del Mondo in carica: dopo aver vinto le prime tre partite e avere disputato lo scontro diretto contro il Canada, gli azzurri disputeranno due partite di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino. Appuntamento alle ore 10.00 per il match contro i nordici ImmonenSipola e alle ore 19.00 per il confronto contro gli statunitensi KawleskiKauffman, sarebbe importante avere...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Finlandia e Italia-USA oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l’Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio... Leggi anche: Italia-USA e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming Altri aggiornamenti Temi più discussi: Relazioni Italia - Finlandia: ad Helsinki incontri tra l'Ambasciatore d'Italia con Rappresentati del Parlamento e del Governo; LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/Constantini; Para-biathlon – Calendario 2026/2027: Coppa del Mondo tra Finlandia, Italia e Svezia, Mondiali a Pokljuka; Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Italia-Finlandia e Italia-USA oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli ... oasport.it Para-biathlon – Calendario 2026/2027: Coppa del Mondo tra Finlandia, Italia e Svezia, Mondiali a Pokljuka - facebook.com facebook