Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner la coppia del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La coppia di curling ha già vinto un oro a Pechino e ora spera di ripetersi tra le montagne italiane. I due si allenano duramente, consapevoli di avere tutte le carte in regola per puntare al podio. La sfida è aperta e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

