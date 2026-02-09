Stefania Constantini e Amos Mosaner i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026

A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026. I due atleti si preparano a portare a casa una medaglia, affrontando con determinazione e concentrazione tutte le sfide sulla pista di ghiaccio.

Alle Olimpiadi invernali non esistono solo discese mozzafiato e salti spettacolari: c’è anche un ghiaccio più silenzioso fatto di strategia, precisione e nervi saldi. È su quel campo che Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno costruito una delle pagine più brillanti dello sport italiano recente. Dall’oro di Pechino 2022 al palcoscenico di Milano-Cortina 2026, il loro percorso agonistico si basa su una determinazione e un talento che hanno portato il curling fuori dalla nicchia, trasformandolo in uno sport che riesce ad appassionare anche chi, fino a poco tempo fa, lo guardava con semplice curiosità. 🔗 Leggi su Dilei.it

