A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026. I due atleti si preparano a portare a casa una medaglia, affrontando con determinazione e concentrazione tutte le sfide sulla pista di ghiaccio.

Alle Olimpiadi invernali non esistono solo discese mozzafiato e salti spettacolari: c’è anche un ghiaccio più silenzioso fatto di strategia, precisione e nervi saldi. È su quel campo che Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno costruito una delle pagine più brillanti dello sport italiano recente. Dall’oro di Pechino 2022 al palcoscenico di Milano-Cortina 2026, il loro percorso agonistico si basa su una determinazione e un talento che hanno portato il curling fuori dalla nicchia, trasformandolo in uno sport che riesce ad appassionare anche chi, fino a poco tempo fa, lo guardava con semplice curiosità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefania Constantini e Amos Mosaner, i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026

Approfondimenti su Stefania Constantini

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Stefania Constantini

Stefania Constantini, chi è il fidanzato Domenico Dalla Santa/ Con Mosaner non sono amiciStefania Constantini conquista sempre più successo nel curling, la storia d'amore con Domenico Dalla Santa e il rapporto con Amos Mosaner. ilsussidiario.net

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: Constantini e Mosaner, Milano Cortina LIVEI due azzurri, già qualificati, vanno a caccia di una vittoria per avere un avversario più comodo nel prossimo turno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio misto di curling dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nonostante la sconfitta patita contro la Gran Bretagna nel penultimo incontro del round robin, gli facebook

Constantini e Mosaner L'Italia perde 9-6 contro la Gran Bretagna nella penultima partita del round robin del torneo di curling doppio misto. Ma Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano alle sem x.com