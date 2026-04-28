Cure innovative e ricerca | l' Istituto Tumori di Bari entra nella rete Ue dei centri oncologici d' eccellenza

L’Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari è stato inserito nella Rete europea dei centri oncologici di eccellenza, portando a sei il numero di strutture italiane coinvolte. La decisione è stata comunicata recentemente e fa parte di un’iniziativa dell’Unione europea finalizzata a rafforzare la collaborazione tra i centri specializzati in oncologia. La rete collega istituti di ricerca e cura provenienti da diversi Paesi europei.

C'è anche l'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari tra le sei nuove realtà italiane entrate a far parte della Rete europea dei centri oncologici di eccellenza (EU Network of Comprehensive Cancer Centres – EUnetCCC).Che cosa è la rete europea dei centri oncologiciLa Rete europea dei centri.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lotta al dolore nei pazienti oncologici: all'Istituto Tumori di Bari protocolli innovativi con la cannabis medicinaleSiglato un accordo, della durata di due anni, per sviluppare nuove ricerche cliniche nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative... Dalla Puglia all'eccellenza nazionale: l'istituto De Bellis celebra 44 anni di ricerca e cureL'istituto di Castellana Grotte festeggia l'anniversario del riconoscimento di carattere scientifico, ricevuto nel 1982. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trapianto nei pazienti oncologici: quando può essere una cura per il cancro; Linfomi, cure sempre più avanzate: i massimi esperti mondiali si confrontano al meeting dell'Irst; Tumori, dal bisturi ai farmaci: il francobollo celebrativo dei 50 anni di storia dell’oncologia medica; 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna. Cure innovative e ricerca: l'Istituto Tumori di Bari entra nella rete Ue dei centri oncologici d'eccellenzaLa struttura barese è tra i sei nuovi centri italiani ammessi al network. Obiettivo dell'iniziativa è potenziare la collaborazione tra poli specializzati per ridurre le disuguaglianze nell’accesso all ... baritoday.it Giornata per la ricerca sul cancro: l'Istituto dei Tumori tra Ai, ricerca e un numero record di studi cliniciMilano, 4 novembre 2025 – A fine ottobre, pochi giorni fa, a Palazzo del Quirinale, ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ... ilgiorno.it ’ L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari entra nella EU Network of Comprehensive Cancer Centres (EUnetCCC), la rete europea che riunisce oltre 160 real facebook