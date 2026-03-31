Dalla Puglia all' eccellenza nazionale | l' istituto De Bellis celebra 44 anni di ricerca e cure

L’Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte compie 44 anni di attività. Fondata in Puglia, l’istituto si dedica alla ricerca e alle cure nel settore della gastroenterologia. Nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale. La struttura si concentra su studi scientifici e trattamenti clinici nel campo delle malattie digestive.

L'istituto di Castellana Grotte festeggia l'anniversario del riconoscimento di carattere scientifico, ricevuto nel 1982. Decaro: "Centro di eccellenza che tiene insieme assistenza sanitaria e ricerca" L'Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS 'Saverio De Bellis' di Castellana Grotte celebra i suoi 44 anni di riconoscimento scientifico. Un anniversario di grande importanza, scandito da una cerimonia che, questa mattina, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, sanitario e scientifico. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, accanto ai vertici dell'istituto: il commissario straordinario Luigi Fruscio, il direttore scientifico Gianluigi Giannelli e il presidente del CIV Enzo Delvecchio. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Dalla Puglia all'eccellenza nazionale: l'istituto De Bellis celebra 44 anni di ricerca e cure Articoli correlati Palazzo Vecchio celebra lo sport d’eccellenza: dalla Fiorentina (con De Gea, Dodò, Kean) alla Rari, dai Guelfi al TamburelloFIRENZE – Dal calcio all’atletica leggera, dalla pallavolo al football americano, passando per il nuoto, la pallanuoto, il rugby, il canottaggio, il... Leggi anche: Addio al professor Giovanni De Pergola, il cordoglio dell'Ircss De Bellis: "Professionista esemplare" Approfondimenti e contenuti su Dalla Puglia Discussioni sull' argomento Premio Rosso Valentino a Vito Novielli: un riconoscimento all’eccellenza della farmacia pugliese; Torneo delle regioni giovanissimi. Parte bene la Puglia che supera di misura il Trento; Da Google alla Puglia: la sfida di Elena Allegretti, la manager foggiana che ha scelto di tornare nella sua terra - FoggiaToday; Produzione di olio evo: la Puglia riprende il primato in Italia dopo la crisi da xylella. Dalla masseria di Bruno Vespa in Puglia il vicepremier forzista nega la possibilità di urne imminenti. Il leghista da Milano: “Arriviamo a fine legislatura senza nessun dubbio” - facebook.com facebook