Dalla Puglia all' eccellenza nazionale | l' istituto De Bellis celebra 44 anni di ricerca e cure

Da baritoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte compie 44 anni di attività. Fondata in Puglia, l’istituto si dedica alla ricerca e alle cure nel settore della gastroenterologia. Nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale. La struttura si concentra su studi scientifici e trattamenti clinici nel campo delle malattie digestive.

L'istituto di Castellana Grotte festeggia l'anniversario del riconoscimento di carattere scientifico, ricevuto nel 1982. Decaro: "Centro di eccellenza che tiene insieme assistenza sanitaria e ricerca" L'Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS 'Saverio De Bellis' di Castellana Grotte celebra i suoi 44 anni di riconoscimento scientifico. Un anniversario di grande importanza, scandito da una cerimonia che, questa mattina, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, sanitario e scientifico. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, accanto ai vertici dell'istituto: il commissario straordinario Luigi Fruscio, il direttore scientifico Gianluigi Giannelli e il presidente del CIV Enzo Delvecchio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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