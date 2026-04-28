Cura e qualità | inaugurato Badalì Il Bistrò sul Canale dei navicelli

Venerdì 24 aprile è stato aperto Badalì Il Bistrò, un nuovo locale situato sul Canale dei Navicelli a Pisa. L’inaugurazione ha visto la presenza di alcuni rappresentanti e clienti, che hanno potuto scoprire gli ambienti e il menù proposti. La struttura si propone come un punto di riferimento per chi cerca un luogo dedicato alla ristorazione, in una zona caratterizzata da un continuo sviluppo.

Pisa, 28 aprile 2026 – Venerdì 24 aprile è stato inaugurato Badalì Il Bistrò, un nuovo spazio che arricchisce l’offerta gastronomica della città. Un luogo che è allo stesso tempo bistrò e cocktail bar, pensato per chi ama mangiare bene e bere bene, in un ambiente curato e accogliente. All’inaugurazione ha preso parte anche la pubblica amministrazione del Comune di Pisa, rappresentata dall’assessore Riccardo Buscemi, presente a questo importante momento insieme ai promotori del progetto. Badalì Il Bistrò propone una cucina contemporanea, realizzata con ingredienti selezionati e attenzione ai dettagli, affiancata da una carta cocktail studiata per accompagnare ogni fase della serata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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