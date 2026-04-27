Tra bistrot e cocktail bar un nuovo locale ai Navicelli | ecco Badalì il Bistrò
Il 24 aprile è stato aperto ai Navicelli un nuovo locale chiamato Badalì il Bistrò, che combina le atmosfere di un bistrot e di un cocktail bar. Il locale si propone come un punto di riferimento per chi desidera gustare piatti curati e bere ottimi cocktail in un ambiente elegante e accogliente. La nuova apertura amplia l’offerta gastronomica della zona, contribuendo a vivacizzare la scena locale.
Si arricchisce l'offerta gastronomica della città della Torre. Il 24 aprile è stato infatti inaugurato Badalì il Bistrò, un nuovo locale che è allo stesso tempo bistrot e cocktail bar, pensato per chi ama mangiare e bere bene, in un ambiente curato e accogliente. Il locale si trova in via.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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