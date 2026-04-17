Lunedì 13 aprile è stato firmato un accordo tra il centro federale per canoa e paracanoa e la gestione del Canale dei Navicelli. La firma è avvenuta presso la sede della Federazione Italiana, e l'evento ha coinvolto rappresentanti delle due parti. L'intesa riguarda l'utilizzo e la gestione delle strutture sul canale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'accordo.

Pisa, 17 aprile 2026 – È stato firmato lunedì 13 aprile, nella sede della Federazione Italiana Canoa Kayak a Roma, l’accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale dei Navicelli. Alla firma dell’intesa hanno preso parte il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi, l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti, sancendo ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica per lo sviluppo degli sport della pagaia sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accordo siglato: centro federale per canoa e paracanoa sul Canale dei Navicelli

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