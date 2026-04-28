Negli ultimi anni si registra un aumento dei congedi parentali, soprattutto nelle grandi aziende. Tuttavia, il periodo di post maternità rappresenta ancora una criticità, con molte lavoratrici che incontrano difficoltà nel rientro al lavoro. Un’analisi condotta dalla CGIL evidenzia come, nonostante alcuni miglioramenti, le differenze di trattamento tra i generi e le sfide legate alla ripresa occupazionale restino presenti.

L’ANALISI CGIL. La situazione migliora nelle grandi aziende, ma le lavoratrici continuano a essere le più penalizzate. «Le madri con redditi più bassi si assentano meno». «Spesso si posticipa la genitorialità fino a ricorrere alla Pma». Le domande di congedo obbligatorio (cinque mesi per la madre, 10 giorni per il padre) registrate dai patronati Inca Cgil di Bergamo in provincia sono in calo nel 2024 (785 istanze complessive) e nel 2025 (725 richieste), sia rispetto al 2023, che ha rappresentato un anno record con 844 domande, sia rispetto alle 789 del 2021. I numeri rappresentano circa il 10% rispetto ai nati nella Bergamasca che nel 2025 sono stati complessivamente 7.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Cura dei figli: congedi parentali in crescita. «Ma il post maternità resta un problema»La situazione migliora nelle grandi aziende, ma le lavoratrici continuano a essere le più penalizzate. «Le madri con redditi più bassi si assentano meno». «Spesso si posticipa la genitorialità fino a ... ecodibergamo.it

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