Il Campus cesenate in crescita Matricole in aumento del 3,5% | Ma resta il problema degli alloggi

Il Campus cesenate in crescita. Matricole in aumento del 3,5%:

Sono in crescita costante le immatricolazioni al campus universitario di Cesena, una delle quattro sedi romagnole dell’Alma Mater Studiorum di Bologna (assieme a Forlì, Ravenna e Rimini): le matricole registrate nell’anno accademico 20252026, attualmente in corso, sono infatti 1.634, contro le 1.578 dell’anno accademico precedente. Cinquantasei studentesse e studenti in più: il dato corrisponde a una variazione del +3,5%, meglio di Forlì (più 3,2%), Ravenna (più 2,2%) e Rimini (meno 6,9%). È un’istantanea che fa ben sperare per il futuro della città – sia per il fermento intellettuale e scientifico, sia per l’indotto generato dalla comunità universitaria - quella tratteggiata dal Magnifico Rettore UniBo, Giovanni Molari, ieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

