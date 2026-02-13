Il Campus cesenate in crescita Matricole in aumento del 3,5% | Ma resta il problema degli alloggi
Il Campus cesenate in crescita. Matricole in aumento del 3,5%:
Sono in crescita costante le immatricolazioni al campus universitario di Cesena, una delle quattro sedi romagnole dell’Alma Mater Studiorum di Bologna (assieme a Forlì, Ravenna e Rimini): le matricole registrate nell’anno accademico 20252026, attualmente in corso, sono infatti 1.634, contro le 1.578 dell’anno accademico precedente. Cinquantasei studentesse e studenti in più: il dato corrisponde a una variazione del +3,5%, meglio di Forlì (più 3,2%), Ravenna (più 2,2%) e Rimini (meno 6,9%). È un’istantanea che fa ben sperare per il futuro della città – sia per il fermento intellettuale e scientifico, sia per l’indotto generato dalla comunità universitaria - quella tratteggiata dal Magnifico Rettore UniBo, Giovanni Molari, ieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ravezzani: «Juventus in crescita ma il gol resta un grande problema». Poi punta il dito contro questi due giocatori
Federico Ravezzani analizza l'andamento della Juventus, evidenziando un miglioramento complessivo ma sottolineando come la mancanza di prolificità offensiva continui a rappresentare un ostacolo.
"Felder pronto per Cento". Ma il play resta un problema
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Il Campus cesenate in crescita. Matricole in aumento del 3,5%: Ma resta il problema degli alloggi; Il Campus è aperto alla città. Ricchezza per il territorio -; Università, Campus di Cesena in buona salute: immatricolazioni al +3,5%. E' boom di studenti stranieri; Cesena, nuovo strumento di ricerca per le neuroscienze cognitive al Campus universitario.
La vocazione del Campus cesenate: Stretto legame con le aziende del territorioC’è una vocazione che il Campus cesenate dell’Alma Mater tiene alta e chiara: il legame, obiettivo programmato sin dalla sua nascita, con le aziende del territorio. Di fatto il Campus ha costruito nel ... ilrestodelcarlino.it
Università, Campus di Cesena in buona salute: immatricolazioni al +3,5%. E' boom di studenti stranieri #Cesena - facebook.com facebook
Cesena, nuovo strumento di ricerca per le neuroscienze cognitive al Campus universitario x.com