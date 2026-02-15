L’estate nel cuore dell’inverno | fuga a Marsa Alam dove il deserto si tuffa nel blu della barriera corallina
Un gruppo di turisti ha deciso di partire a febbraio verso Marsa Alam, attratti dalla possibilità di immergersi nelle acque calde e cristalline del Mar Rosso. La loro scelta nasce dalla voglia di vivere un’estate anticipata, lontano dal freddo e dalla fretta delle città del Nord. Questi visitatori arrivano con maschere e pinne, pronti a esplorare le barriere coralline che si estendono sotto le onde. La spiaggia deserta e il cielo azzurro creano un contrasto sorprendente con le temperature invernali di stagione.
Chi ha l’estate nel cuore è proprio l’estate che va sempre ricercando, in ogni angolo di mondo, sfidando le stagioni e i calendari, anche quando l’agenda dice febbraio e le città del Nord si muovono in scala di grigi. Ed è seguendo questa bussola interiore che ci ritroviamo in Egitto, più precisamente a Marsa Alam, in un paradosso temporale meraviglioso. Il viaggio inizia molto prima dell’atterraggio, quando si prepara la valigia scavando nell’armadio alla ricerca dei vestiti leggeri e la mente già fantastica. Si parte presto, quando i piazzali dell’aeroporto di Malpensa sono ancora bagnati e l’aria ha quell’umidità che ti entra dentro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
