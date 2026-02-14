Atalanta-Lazio 0-2 | Ederson e Zalewski in gol in un Olimpico quasi deserto

Lazio e Atalanta si affrontano in un Olimpico vuoto di tifosi, a causa delle proteste dei supporter laziali, e la partita si decide con due gol degli ospiti. Ederson apre le marcature su rigore al 41’, concesso per un fallo di mano di Cataldi, che si rivela uno dei peggiori in campo. Zalewski chiude la sfida siglando il secondo gol per l’Atalanta, lasciando i padroni di casa senza punti davanti a una cornice di pubblico ridotta al minimo.

I biancocelesti cadono contro la Dea in uno stadio quasi vuoto per la contestazione della tifoseria laziale. Oltre al danno la beffa, con Sarri che perde per problemi fisici Gila La Lazio perde per due a zero contro l'Atalanta nella 25esima giornata. In un Olimpico quasi deserto per la contestazione della tifoseria laziale, a cambiare l'indirizzo della partita è il rigore realizzato da Ederson e concesso al 41esimo per un fallo di mano di Cataldi (il peggiore in campo). Il gol cambia l'incontro che fino a quel momento aveva visto la Lazio padrona del campo (palo di Taylor, nel secondo tempo ne colpirà uno anche Ratkov).🔗 Leggi su Romatoday.it

Durante la partita tra Lazio e Atalanta, Zalewski ha segnato un gol spettacolare da fuori area, portando gli ospiti in vantaggio 2-0.

La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi.

