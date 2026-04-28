Cultura | Zingaretti Pd teatro delle Vittorie a Roma non si deve vendere

Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che il teatro delle Vittorie a Roma non deve essere venduto, sottolineando l'importanza di mantenere questo spazio culturale. Ha inoltre chiesto alla Rai di tornare a dedicarsi alla produzione di contenuti di qualità e alla promozione della cultura, rafforzando così il ruolo del servizio pubblico nel settore mediatico. La questione riguarda la gestione e il valore di un teatro storico nella capitale.

Il teatro delle Vittorie “non si deve vendere. La Rai torni a fare il suo mestiere: produrre cultura e trasmissioni di qualità, rafforzando il servizio pubblico”. Queste le parole di Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che esprime una ferma opposizione alla possibile dismissione di questo importante spazio culturale. Importanza del Teatro delle Vittorie. Zingaretti sottolinea che il teatro non è solo un luogo emblematico della storia, ma rappresenta anche un’opportunità per la produzione televisiva di qualità, specialmente in un’epoca caratterizzata dalla digitalizzazione. “Non possiamo ridurre il valore di questi spazi a meri asset da dismettere; devono essere preservati e valorizzati”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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