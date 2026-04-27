Un noto showman ha espresso la propria opposizione alla vendita del Teatro delle Vittorie, definendola un atto che danneggia la storia dello spettacolo. La Rai ha invece motivato la decisione con i costi di gestione elevati. Il teatro, sito a Roma, ha ospitato nel corso degli anni artisti come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Adriano Celentano e Mina. La questione ha suscitato reazioni tra chi difende l’importanza storica dell’edificio e chi sottolinea le esigenze economiche.

È stato uno dei teatri più importanti della storia dello spettacolo italiano da Raffaella Carrà a Pippo Baudo, passando per Adriano Celentano e Mina tutti sono transitati dall’iconico Teatro delle Vittorie di Roma. Ma l’edificio è stato messo in vendita. Tra gli appelli di diversi esponenti della tv e della musica, c’è stato anche Renzo Arbore che ha chiamato in causa Fiorello in un’intervista pubblicata ieri, 26 aprile, da Il Messaggero nella quale definiva la scelta di vendere il Teatro delle Vittorie “avvilente”, invitando lo showman siciliano a mobilitarsi e a traslocare lì “La Pennicanza “. Detto fatto. “Questo teatro non è in vendita”, “Questo teatro non si dovrebbe vendere'”: Fiorello ha postato su Instagram un video in cui, insieme al collega Biggio, affigge due cartelli sull’ingresso del teatro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello protesta: “Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine contro la storia dello spettacolo”. La Rai: “Costi di gestione eccessivi” – IL VIDEO

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Panoramica sull’argomento

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