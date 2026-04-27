Fiorello | Vendere il Teatro delle Vittorie è un crimine

Rosario Fiorello ha espresso commenti decisi sulla vendita del Teatro delle Vittorie, definendola un atto che danneggia la storia dello spettacolo italiano. Le sue parole sono state pronunciate ieri durante un intervento pubblico, in cui ha sottolineato come tale operazione rappresenti un atto grave. La questione riguarda la cessione di un teatro storico, un luogo che ha ospitato numerosi spettacoli e rappresenta un patrimonio culturale.

“È un crimine contro la storia dello spettacolo italiano”. Così Rosario Fiorello ha cominciato ieri la battaglia per salvare il Teatro delle Vittorie, monumento storico della televisione italiana: lo studio dove sono stati realizzati programmi indimenticabili come “Rischiatutto” di Mike Bongiorno, “Milleluci” di Mina e Raffaella Carrà, “Fantastico” e, più di recente, “Affari Tuoi”. E, ora la Rai, per questioni economiche l’ha messo in vendita insieme a molti altri suoi edifici. Stamattina, Fiorello, con il suo fidato compagno Fabrizio Biggio che con lui conduce la “ Pennicanza ”, il programma di Radio 2, ha fatto un blitz davanti alla struttura, nel quartiere Prati di Roma, esponendo cartelli con scritto “Questo teatro non è in vendita”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Fiorello difende il Teatro delle Vittorie: il blitz con i cartelli insieme a Biggio

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