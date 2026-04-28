Cuglieri sfida il Governo | ricorso al Tar per salvare il Montiferru

Il Comune di Cuglieri ha deciso di presentare un ricorso al Tar Lazio contro il decreto emesso il 18 febbraio 2026, che ha escluso l’area del Montiferru da determinati interventi e finanziamenti. La decisione riguarda la possibilità di accedere a fondi destinati ai servizi locali e alle iniziative contro lo spopolamento della zona. La questione nasce dalla volontà dell’amministrazione di tutelare gli interessi del territorio e delle comunità che vi risiedono.

? Cosa sapere Il Comune di Cuglieri ricorre al Tar Lazio contro il decreto del 18 febbraio 2026.. L'esclusione dal Montiferru minaccia i fondi per i servizi e il contrasto allo spopolamento.. Il Comune di Cuglieri ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, contestando l’esclusione del centro del Montiferru dalla categoria dei comuni montani. La decisione governativa, che ha ridefinito i criteri per questa classificazione, è stata impugnata dall'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Loche per impedire la perdita di risorse economiche e agevolazioni fondamentali per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuglieri sfida il Governo: ricorso al Tar per salvare il Montiferru Notizie correlate 29 comuni sfidano il Governo: ricorso al Tar per salvareUna mobilitazione senza precedenti vede 29 comuni marchigiani, tra cui Cupramontana e Staffolo, pronti a sfidare il Governo al Tar per difendere lo... Quiliano sfida il Governo: ricorso per salvare 61 aziende agricoleIl Consiglio comunale di Quiliano ha ufficializzato la battaglia legale per difendere il proprio status di comune montano, notificando al Tribunale...