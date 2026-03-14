Venti nove comuni marchigiani, tra cui Cupramontana e Staffolo, hanno deciso di presentare ricorso al Tar contro il Governo per tutelare il loro status di aree montane. La mobilitazione coinvolge amministrazioni locali che si oppongono a decisioni considerate dannose per le loro comunità. La procedura legale rappresenta un tentativo di proteggere interessi specifici delle zone interessate.

Una mobilitazione senza precedenti vede 29 comuni marchigiani, tra cui Cupramontana e Staffolo, pronti a sfidare il Governo al Tar per difendere lo status di aree montane. La battaglia legale, che costerà oltre 50mila euro da suddividere tra i comuni coinvolti, nasce dalla nuova classificazione della Legge 1312025 che ha escluso questi territori dai benefici previsti per le zone interne. I sindaci Michele Vittori, Sauro Ragni, Enrico Giampieri e Franco Capponi hanno già incontrato gli avvocati dello studio Lucchetti per preparare il ricorso entro il 18 aprile. Questa non è una semplice vertenza amministrativa, ma una difesa esistenziale di comunità che si sentono tradite da criteri puramente altimetrici che ignorano la realtà sociale ed economica delle aree interne caratterizzate da spopolamento e fragilità infrastrutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 29 comuni sfidano il Governo: ricorso al Tar per salvare

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