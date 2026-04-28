Cucine da incubo ma non troppo L’episodio a La Furba è un successo

Un ristorante locale è stato protagonista di una puntata di “Cucine da incubo”, il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo. La trasmissione si concentra sull’intervento nei locali in difficoltà, con l’obiettivo di migliorare la gestione, la qualità del servizio e la cucina. I titolari e i dipendenti del ristorante hanno partecipato alla puntata, che si è conclusa con un riscontro positivo.

Un ristorante, i suoi titolari e dipendenti protagonisti di una puntata di “Cucine da incubo“, il format di Antonino Cannavacciuolo che si pone l’obiettivo di dare nuova linfa ai locali, migliorare la professionalità della brigata e far mangiare bene i clienti. A Poggio a Caiano nel ristorante “La Furba“ la missione è riuscita. Nel mirino di chef Antonino c’era in particolare Silvia Piccolantonio (titolare e responsabile di sala), giudicata un po’ troppo esuberante e sopra le righe dai soci, il fratello Luca e Antonello Demelas. La puntata è stata registrata nell’autunno scorso con ritmi intensi di lavoro: 14 ore al giorno di registrazione per 5 giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Cucine da incubo" ma non troppo. L’episodio a La Furba è un successo Cucine da incubo s5 ep4 La Tana del Lupo Notizie correlate Cucine da Incubo 12, La Furba di Poggio a Caiano (Prato) è il secondo ristorante da salvarePer il secondo appuntamento della dodicesima edizione di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno domenica 26 aprile 2026, Antonino Cannavacciuolo si... Cucine da Incubo, la missione riparte: anticipazioni e novità della stagioneDomenica 19 aprile alle 21:15 su Sky Uno torna uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto: Cucine da Incubo riparte con la sua dodicesima... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo. Le anticipazioni; Cucine da incubo, al via la nuova stagione con Antonino Cannavacciuolo: le anticipazioni; Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Chi è Paolo Stella: attore, influencer, scrittore e oggi spalla di Antonino Cannavacciuolo in Cucine da incubo. Cucine da incubo ma non troppo. L’episodio a La Furba è un successoUn ristorante, i suoi titolari e dipendenti protagonisti di una puntata di Cucine da incubo, il format di Antonino Cannavacciuolo che si pone l’obiettivo di dare nuova linfa ai locali, migliorare la ... lanazione.it Cucine da Incubo 12, La Furba di Poggio a Caiano (Prato) è il secondo ristorante da salvareE' La Furba di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, il secondo ristorante da salvare nella dodicesima edizione di Cucine da Incubo ... davidemaggio.it Cucine da Incubo. . Al ristorante La Furba, vicino a Prato, la forte personalità della proprietaria Silvia sovrasta quella dei suoi due soci e la comunicazione tra loro è sempre più difficile. Chef Cannavacciuolo arriva per riportare ordine e aiutare il ristorante a trov - facebook.com facebook CUCINE DA INCUBO: ANTONINO CANNAVACCIUOLO insieme a PAOLO STELLA a Prato x.com