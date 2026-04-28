Cucine da incubo ma non troppo L’episodio a La Furba è un successo

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ristorante locale è stato protagonista di una puntata di “Cucine da incubo”, il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo. La trasmissione si concentra sull’intervento nei locali in difficoltà, con l’obiettivo di migliorare la gestione, la qualità del servizio e la cucina. I titolari e i dipendenti del ristorante hanno partecipato alla puntata, che si è conclusa con un riscontro positivo.

Un ristorante, i suoi titolari e dipendenti protagonisti di una puntata di “Cucine da incubo“, il format di Antonino Cannavacciuolo che si pone l’obiettivo di dare nuova linfa ai locali, migliorare la professionalità della brigata e far mangiare bene i clienti. A Poggio a Caiano nel ristorante “La Furba“ la missione è riuscita. Nel mirino di chef Antonino c’era in particolare Silvia Piccolantonio (titolare e responsabile di sala), giudicata un po’ troppo esuberante e sopra le righe dai soci, il fratello Luca e Antonello Demelas. La puntata è stata registrata nell’autunno scorso con ritmi intensi di lavoro: 14 ore al giorno di registrazione per 5 giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Cucine da incubo" ma non troppo. L’episodio a La Furba è un successo

Cucine da incubo s5 ep4 La Tana del Lupo

Video Cucine da incubo s5 ep4 La Tana del Lupo

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