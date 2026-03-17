Forte terremoto di magnitudo 6 colpisce Cuba | l'isola è senza elettricità e connessione

Nella notte del 17 marzo 2026, Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6. L'evento ha provocato un blackout che ha lasciato senza elettricità e connessione circa 9 milioni di persone sull'isola. La combinazione di sisma e interruzione di corrente ha causato notevoli disagi tra la popolazione locale.