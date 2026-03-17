Forte terremoto di magnitudo 6 colpisce Cuba | l'isola è senza elettricità e connessione
Nella notte del 17 marzo 2026, Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6. L'evento ha provocato un blackout che ha lasciato senza elettricità e connessione circa 9 milioni di persone sull'isola. La combinazione di sisma e interruzione di corrente ha causato notevoli disagi tra la popolazione locale.
Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito Cuba nella notte del 17 marzo 2026. Il fenomeno si è sovrapposto al blackout di lunedì causando disagi a 9 milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola
Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 5,8 a Cuba, la situazione dopo il sisma nel sud dell'isola a Maisì
Aggiornamenti e notizie su Forte terremoto
Temi più discussi: Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l'isola; Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto profondo al largo delle coste campane, ML 5.9, 10 marzo 2026; Terremoto Napoli 10 marzo 2026: magnitudo 5.9 e profondità record.
Forte terremoto di magnitudo 5,8 a Cuba, la situazione dopo il sisma nel sud dell'isola a MaisìCuba, terremoto di magnitudo 5,8: la terra ha tremato nel sud dell'isola nella provincia di Guantanamo, la situazione ... virgilio.it
Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato a Cuba. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo spiegando che l’epicentro si è registrato a una profondità di 15 chilome ... pianetagenoa1893.net
Forte terremoto di magnitudo 6 a Cuba https://qds.it/forte-terremoto-magnitudo-6-cuba/ - facebook.com facebook
Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l'isola x.com