Forte terremoto di magnitudo 6 colpisce Cuba | l'isola è senza elettricità e connessione

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 17 marzo 2026, Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6. L'evento ha provocato un blackout che ha lasciato senza elettricità e connessione circa 9 milioni di persone sull'isola. La combinazione di sisma e interruzione di corrente ha causato notevoli disagi tra la popolazione locale.

Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito Cuba nella notte del 17 marzo 2026. Il fenomeno si è sovrapposto al blackout di lunedì causando disagi a 9 milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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