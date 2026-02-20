Cuba senza cibo né carburante cosa sta succedendo | Trump vuole trasformare l’isola nel suo cortile di casa

Gennaro Carotenuto spiega che Cuba soffre di una grave crisi di cibo e carburante, causata dalle politiche di Trump e dalla dipendenza energetica dell’isola. La decisione degli Stati Uniti di rafforzare le sanzioni ha peggiorato la situazione, riducendo le importazioni di merci essenziali. Nel frattempo, il governo cubano fatica a mantenere i rifornimenti, lasciando le città senza carburante e i supermercati senza cibo. Questa crisi mette in evidenza le conseguenze di una strategia ostile contro l’isola, che sembra sempre più isolata.

Lo storico ed esperto di America Latina Gennaro Carotenuto spiega le cause della crisi che sta investendo Cuba: "L'isola è vittima di un incrocio tra politiche neocoloniali di Trump e dipendenza energetica".🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sta succedendo a Cuba? L’isola è al collasso dopo le mosse di TrumpCuba vive una crisi difficile da mesi, e questa volta la causa principale sono le nuove sanzioni statunitensi.

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.Cuba sta vivendo un momento difficile.

Cuba al Borde del Colapso: Trump y la Caída Inminente #shorts

