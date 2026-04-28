Secondo le ultime previsioni della Cepal, il PIL di Cuba dovrebbe diminuire del 6,5% nel 2026. Nei primi tre mesi dell'anno, il numero di turisti arrivati nel paese è diminuito del 48%, contribuendo a far scendere il PIL pro capite a livelli inferiori a quelli di Haiti. Questi dati segnano un peggioramento della situazione economica dell'isola, che si trova ad affrontare una forte contrazione economica.

? Cosa sapere Il PIL di Cuba calerà del 6,5% nel 2026 secondo le proiezioni Cepal.. Il calo del 48% dei turisti nel primo trimestre spinge il PIL pro capite sotto quello di Haiti.. Il prodotto interno lordo di Cuba subirà una contrazione del 6,5% nel corso del 2026, posizionandosi come il dato più negativo tra le nazioni dell’America Latina secondo le proiezioni della Cepal. Mentre la crescita media della regione si attesta su un valore del 2,2%, l’isola caraibica affronta una crisi che si protrae nel tempo, segnata da una recessione già consolidata negli anni precedenti. L’impatto del calo dei flussi internazionali sulla stabilità economica. Prendere cura della propria economia è come curare un orto familiare: richiede costanza e condizioni favorevoli che, in questo momento, sembrano mancare del tutto per i cittadini cubani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, l’abisso economico: il PIL precipita sotto i livelli di Haiti

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