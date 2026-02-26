Festival di Sanremo | l’algoritmo del successo tra record pil e volano economico

Da lifeandpeople.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se dovessimo mappare il cuore pulsante del sistema economico italiano durante il mese di febbraio, non dovremmo guardare ai distretti industriali del Nord o alle principali piazze finanziarie ma ad una stretta lingua di asfalto che si snoda tra i fiori della Riviera ligure. Esiste una forma di “pellegrinaggio commerciale” che ogni anno trasforma una kermesse canora in un moltiplicatore finanziario senza eguali nel panorama europeo: un ecosistema dove la nota musicale è solo il pretesto per innescare un volano di investimenti che sfiora il quarto di miliardo di euro. Capire quanto vale ogni anno il Festival di Sanremo significa decodificare... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Eddie Brock: “A Sanremo per merito di un algoritmo”. Dall'agenzia viaggi al Festival, la rivincita onesta del ragazzo dell'AurelioDopo il successo virale “Non è mica te”, il cantautore romano è in gara con “Avvoltoi”, un brano sui “giudizi che volteggiano sopra i fallimenti”.

Sanremo, dai conduttori agli ascolti: record e curiosità del FestivalDalle 13 edizioni condotte da Pippo Baudo ad Antonella Clerici prima e unica donna sul palco dell’Ariston, passando per il record di ascolti del 2024...

Temi più discussi: Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla seconda serata del Festival; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti, il co-conduttore e il superospite.

festival di sanremo lSanremo, la seconda serata. Da Pilar e Lillo all'omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans-MontanaLa seconda serata del Festival di Sanremo condotta dal direttore artistico Carlo Conti si apre all’insegna della musica, delle storie personali ... iltempo.it

festival di sanremo lSanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serataTutto il programma del Festival di Sanremo (qui LA DIRETTA della seconda serata) a seguire, con concorrenti e ospiti serata per serata, della 76ª edizione che si tiene al Teatro Ariston da martedì 24 ... tg24.sky.it