Molto l’ex magistrato Corrado Carnevali | è stato procuratore aggiunto a Milano

Questa mattina Milano piange Corrado Carnevali, ex magistrato e procuratore aggiunto della Repubblica. È scomparso martedì scorso. Carnevali, nato a Bologna, aveva passato molti anni in città, lavorando nel settore giudiziario. La notizia ha colpito colleghi e amici, che ricordano la sua dedizione e professionalità.

È morto martedì l’ex magistrato Corrado Carnevali. Bolognese, ha lavorato tanti anni a Milano dove è stato anche procuratore aggiunto della Repubblica. Nella sua carriera è stato sia giudice che pm. Dopo l’omicidio del magistrato Emilio Alessandrini ha indagato sul terrorismo rosso. Per circa venti anni è stato un punto di riferimento della Procura di Milano dove si è occupato anche di reati contro la pubblica amministrazione. La sua carriera si è conclusa a Monza dove è stato procuratore della Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

