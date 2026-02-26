Incarichi in uffici giudiziari Cardea come Procuratore aggiunto a Salerno

Al Tribunale di Lecce la presidenza di sezione civile va a Virginia Zuppetta. A Torino doppia designazione: Manuela Accurso Tagano come Presidente aggiunto della sezione GIP e Piero Rocchetti alla guida della Sezione Lavoro della Corte d’Appello. Nuovo Procuratore aggiunto a Salerno sarà Maurizio Cardea. Nel civile, incarichi anche a Padova con Nicoletta Lolli, a Treviso con Elena Rossi, a Piacenza con Antonino Fazio, a Ravenna con Antonella Allegra e a Latina con Concetta Serino. Sul fronte penale, nominati presidenti di sezione Antonello Bracaglia Morante a Frosinone, Marcello Rescigno a Tivoli e Nicola Di Grazia a Roma. Alla guida della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania andrà infine Laura Romeo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

