Il Procuratore Generale ha affermato a Las Vegas che lo sviluppo di software legato alle criptovalute non costituisce un reato. Questa dichiarazione arriva in un momento di attenzione crescente sulle attività legate alle criptovalute e alle normative che le regolano. La posizione ufficiale si concentra sulla distinzione tra la creazione di codice e pratiche illegali associate alle criptovalute. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di chiarimenti legali sul settore.

? Cosa sapere Il Procuratore Generale Todd Blanche dichiara a Las Vegas che lo sviluppo software non è reato.. La nuova linea del DOJ mira a proteggere i programmatori dalle responsabilità per usi illeciti altrui.. Durante il Bitcoin 2026 a Las Vegas, l’ufficio del Procuratore Generale Todd Blanche ha dichiarato che lo sviluppo di software crittografico non costituisce di per sé un reato, cercando di tracciare un confine netto tra la scrittura di codice e le attività illecite di terzi. Il dibattito si è acceso durante un panel che ha protagonisti il responsabile legale di Coinbase, Paul Grewal, e lo stesso Blanche. Secondo quanto emerso dal...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto: il DOJ scende in campo, il codice non è più un crimine

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