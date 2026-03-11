Mondino la Fondazione Irccs scende in campo contro i disturbi dell’alimentazione | Prevenire è il gesto più importante

La Fondazione Irccs di Mondino a Pavia ha annunciato iniziative contro i disturbi dell’alimentazione, evidenziando l’importanza della prevenzione. In Italia, i casi di problemi legati all’alimentazione sono cresciuti del 120% dopo la pandemia, coinvolgendo circa 2 milioni di adolescenti che soffrono di anoressia e bulimia. La fondazione si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione e intervento precoce.

Mondino (Pavia), 11 marzo 2026 – Sono in aumento in Italia i disturbi legati all’alimentazione: dopo la pandemia, oltre il 120% in più ha problemi di nutrizione e, secondo alcuni studi, 2 milioni di adolescenti soffrono di anoressia e bulimia. Stando agli ultimi dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità ( Iss ), su oltre 8mila utenti del servizio sanitario nazionale, il 90% è di genere femminile, quasi il 60% ha tra 13 e 25 anni, il 6% meno di 12. L’ anoressia nervosa è la diagnosi più frequente (42,3% dei casi) seguita dalla bulimia nervosa (18,2%) e il disturbo di binge eating (14,6). “Secondo alcune stime, tra il 7 e il 14% dei giovani ha disturbi alimentari - dice Martina Maria Mensi, neuropsichiatra infantile di Fondazione Mondino Irccs, Mondino community care e ricercatrice all’Università di Pavia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

