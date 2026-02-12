I calciatori più ricchi d'Europa continuano a far parlare di sé, ma in Italia c’è una novità: uno dei nomi più altisonanti non scende in campo. La sua assenza ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono cosa stia succedendo. Mentre in altri paesi i calciatori di alto livello si confermano protagonisti in campo, in Serie A si registra una situazione diversa. Il giocatore, tra i più pagati e desiderati, resta in panchina senza scendere in campo, alimentando le domande sul

Il contesto odierno del calcio europeo rivela una contraddizione marcata tra la richiesta tecnica degli attaccanti e la dimensione economica dei loro contratti. In Italia si assiste a una carenza di goleador di alto livello, mentre nel panorama internazionale si osservano premi contrattuali significativi che condizionano le scelte di mercato e le strategie dei club. L’analisi qui presentata mette a fuoco i salari dei principali bomber europei, evidenziando differenze tra campionati e riflessi sul calcio italiano. La classifica reddituale dei moderni strikers è dominata da nomi che hanno siglato accordi estremamente remunerativi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - I calciatori più pagati d'Europa: l'unico in Serie A non scende in campo

Approfondimenti su Calciatori Pagati

In Italia, il calciomercato continua a sorprendere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Calciatori Pagati

Argomenti discussi: Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Ecco gli 11 calciatori più pagati al mondo (Foto); Il monte ingaggi e gli stipendi della Roma 2024/2025 | DAZN News IT; Yildiz all'inseguimento di Yamal e Wirtz: è fra gli Under 21 che guadagnano di più.

Calciatori paperoni, la top 20 dei più pagati in Europa: c'è solo un giocatore della Serie AC'è soltanto un giocatore della Serie A tra i 20 calciatori più pagati che militano in uno dei top 5 campionati del mondo. Secondo. tuttomercatoweb.com

Yildiz nella top 10 dei più pagati in Serie A: rinnovo d’oro con la JuventusIl rinnovo con la Juventus cambia tutto per Kenan Yildiz. Il talento turco ha prolungato fino al 2030 e il nuovo contratto lo proietta direttamente tra i giocatori più pagati della Serie ... tuttojuve.com

Nella prima metà degli anni '90, pochissimi calciatori potevano ritenersi più forti di Hristo Stoichkov, e non soltanto nell'Est Europa, ma anche nell'intero calcio mondiale. Sebbene avesse una personalità ricca di eccessi caratteriali sin dagli albori della sua carr - facebook.com facebook