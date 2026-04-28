Durante il podcast Numer1, un commentatore ha parlato dell’inchiesta riguardante un ex designatore di arbitri coinvolto nel VAR. Ha menzionato le partite Udinese-Parma e un possibile intervento arbitrale, affermando che, se ci fosse stata un’interferenza, questa sarebbe stata corretta. Tuttavia, ha anche precisato che la stessa logica non si applicherebbe nel caso di un’altra partita, senza però entrare nel dettaglio di nomi o decisioni specifiche.

Inter News 24 Cruciani, durante il podcast Numer1, commenta l’inchiesta sull’ex designatore Gianluca Rocchi tra VAR. Le sue paorle. Nel corso del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani è intervenuto sul tema dell’inchiesta che coinvolge l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Lo speaker radiofonico ha distinto nettamente due piani: da una parte l’eventuale intervento tecnico su decisioni VAR ritenute errate, dall’altra l’ipotesi di accordi con dirigenti dell’ Inter per influenzare le designazioni arbitrali. Un commento diretto e senza sfumature, con riferimenti anche ad alcuni episodi recenti che, secondo Cruciani, smentirebbero una presunta linea favorevole ai nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruciani sul caso Rocchi: «Udinese Parma? Se davvero ha interferito ha fatto benissimo, ma è diverso se con l’Inter…»

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