Un ex centrocampista della Juventus ha commentato recentemente le dichiarazioni di un allenatore, dicendo che gli faceva tenerezza ma criticando la mancanza di una vera fonte di idee nel team, fatta eccezione per un giocatore. Ha aggiunto che la squadra, sotto la guida dell’attuale tecnico, è migliorata rispetto all’inizio della stagione, ma spesso mostra luci e ombre nel corso delle partite, con molti limiti evidenti.

"Spalletti è stato sincero e faceva tenerezza quando confessava che, dopo 6 mesi, ancora non capisce come mai la sua Juve abbia due facce così diverse". Massimo Mauro, che ha vinto lo scudetto con le maglie di Juve e Napoli e ha condiviso lo spogliatoio con giocatori dall'enorme personalità come Scirea, Platini e Maradona non ha dubbi e sta con il tecnico bianconero nel segnalare i limiti di carattere della sua rosa emersi pure nel 2-0 contro il Genoa. Mauro, come si spiega che una Juve così dominante nel primo tempo contro il Genoa nel secondo sia stata quasi in balia dell'avversario e degli eventi? "Non so se i calciatori... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Spalletti mi ha fatto tenerezza, ma se l'unico 'pensante' che ha è Locatelli..."

Mauro: "Ha ragione Gasp, Malen sembra Vialli. Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui..."Puoi dire a Massimo Mauro che il derby d’Italia sarà una partita da vivere, “in cui la Juve proverà a dimostrare di essere allo stesso livello...

Perché Spalletti ha tolto il rigore a Yildiz per darlo a Locatelli: “Mi ha detto: mister, lo batto io”Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio della Juventus contro il Sassuolo e ha parlato della scelta di fare calciatore il rigore a Locatelli nei...

JUVE-ROMA 2-1, Spalletti: la strada è giusta, ma dobbiamo fare meglio. Conferenza con Locatelli

Si parla di: Spalletti discorso alla squadra post Nazionali | Bonus finiti scordiamoci del… È convinto di un cosa.

Mauro: Spalletti mi ha fatto tenerezza, ma se l'unico 'pensante' che ha è Locatelli...L'ex centrocampista bianconero torna sulle parole del tecnico: La Juve di Luciano è una squadra migliorata rispetto a inizio anno ma spesso è bella solo per 45 minuti e mostra moltissimi limiti. Serv ... msn.com

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