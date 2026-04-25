Il 1 marzo 2025, nella sala Var di Lissone durante la partita tra Udinese e Parma, un arbitro bussò al vetro della sala. Questo episodio ha portato all’apertura di un’indagine della Procura di Milano. L’indagine riguarda Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri, attualmente indagato per concorso in frode sportiva. La vicenda ha attirato l’attenzione sul ruolo e sulle decisioni prese durante la partita.

La sala Var di Lissone, il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma. È qui che nasce il cuore dell’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato per concorso in frode sportiva. Il campionato è quello poi vinto dal Napoli al fotofinish sull’Inter. La partita è una delle tante che sembrano di routine. Tranne che nella stanza del Var succede qualcosa che routine non è. Scrive Repubblica che i tre addetti presenti a Lissone — Daniele Paterna al Var, Sozza come Avar, e Fabio Maresca arbitro in campo — stanno valutando un possibile fallo di mano in area di rigore. Paterna sembra orientato a escludere il penalty: “ Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiesta

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