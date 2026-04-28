È scomparso a 87 anni Gianni Leoni, noto giornalista del quotidiano locale, specializzato in cronaca nera. Leoni aveva dedicato molti anni alla copertura di casi di grande risonanza e misteri italiani, diventando una figura riconosciuta nel settore. La sua morte lascia un vuoto nel giornalismo investigativo e tra chi seguiva con attenzione le inchieste di cronaca nera nella regione.

? Cosa sapere Gianni Leoni, storico giornalista del Carlino specializzato in cronaca nera, è morto a 87 anni.. La sua carriera ha documentato i principali casi giudiziari e criminali dell'Italia degli ultimi decenni.. A 87 anni si è spento Gianni Leoni, figura che ha segnato per oltre tre decenni la cronaca nera italiana attraverso una carriera iniziata come dipendente e consolidata in tantissimi anni di collaborazione giornalistica. Il professionista, riconosciuto da Mauro Bassini come il massimo esponente della cronaca nera legata al Carlino di sempre, ha ricostruito attraverso i fatti centinaia di episodi giudiziari e tragici. La sua attività ha attraversato i decenni, toccando i vertici della criminalità organizzata e i momenti più oscuri della storia recente del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cronaca nera, svanisce il testimone dei grandi misteri italiani

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