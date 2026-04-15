A inizio aprile è stato pubblicato un libro scritto dall’avvocato Valter Biscotti, intitolato

E’ uscito ai primi di aprile il libro dell’avvocato Valter Biscotti “Processi - Racconti inediti dietro i grandi casi di cronaca nera” (Morlacchi editore), scritto in forma di dialogo con la criminologa clinica Jessica Leone. Pochi giorni sugli scaffali, anche virtuali, ed è già un successo. Avvocato, se l’aspettava un’attenzione così importante? "Da sempre la cronaca nera ha appassionato gli italiani. Oggi poi, con i programmi televisivi e addirittura i social, gli italiani sono diventati un popolo di criminologi". Entriamo nel merito del libro. "Ho voluto raccontare sulla base della mia esperienza di quasi 40 anni di professione, alcuni dei processi più importanti di cui sono stato protagonista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I grandi fatti di cronaca nera. Da Meredith al caso Parolisi: "Vi racconto i retroscena"

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