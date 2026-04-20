Cronaca nera e segreti | Nicola Bianchi svela i misteri dell’Emilia

Durante un programma televisivo dedicato alla cronaca locale, un giornalista ha affrontato i temi più drammatici e nascosti dell’Emilia-Romagna. Tra fatti di cronaca nera e segreti di lunga data, sono stati discussi eventi recenti e vicende che hanno segnato il territorio. L'incontro si inserisce in un percorso di analisi delle vicende che hanno lasciato tracce profonde nella memoria della regione.

Il volto della cronaca emiliano-romagnola si scontra con la memoria storica del territorio durante un appuntamento televisivo che promette di scavare nelle ferite aperte della nostra regione. Stasera, domenica, alle ore 23 sul canale 99 del digitale terrestre, il programma Salotto Blu condotto da Mario Russomanno ospiterà Nicola Bianchi, figura di spicco del giornalismo locale e capo redattore del Resto del Carlino. L’analisi dei casi che hanno segnato l’Emilia-Romagna. L’intervento di Bianchi, che nel 2015 è stato insignito del riconoscimento come giornalista dell’anno in Emilia-Romagna, non si limiterà a una semplice narrazione, ma punterà l’obiettivo su retroscena poco illuminati di episodi tragici che hanno scosso le nostre province.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cronaca nera e segreti: Nicola Bianchi svela i misteri dell’Emilia Notizie correlate Dai grandi fatti di sangue ai segreti delle inchieste: il giornalista Nicola Bianchi si racconta a Salotto BluNicola Bianchi, capo redattore del "Resto del Carlino", giornalista dell'anno in Emilia-Romagna nel 2015, direttore della collana editoriale "Ade"... Leggi anche: Misteri dell’arte: i segreti dei capolavori Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dai grandi fatti di sangue ai segreti delle inchieste: il giornalista Nicola Bianchi si racconta a Salotto Blu; Milano10K, all'Idroscalo è grande festa al tramonto. Tutti i risultati; Elezioni a Venezia, sette liste per Martella sindaco: tutti i nomi. Noi frati della Basilica di sant'Antonio di Padova vi auguriamo una buona domenica e una giornata di serenità! Pace e bene Nicola Bianchi - facebook.com facebook