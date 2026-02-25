Crollano calcinacci dal Palazzo Ducale | ordinanza urgente del sindaco per la messa in sicurezza

Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del “Palazzo Ducale” di via Marconi, angolo via Marini, nel Comune di Cesa. Il provvedimento, firmato dal sindaco Vincenzo Guida, si è reso necessario dopo la caduta di calcinacci e intonaco dal cornicione dell’edificio. La segnalazione era giunta lo scorso 30 gennaio dal Comando della Polizia Municipale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere le parti di intonaco incoerente rimaste pericolanti. Successivamente, la squadra manutenzione del Comune ha delimitato l’area con picchetti e rete ad alta visibilità per evitare rischi alla pubblica incolumità. L’immobile risulta intestato a più proprietari, alcuni dei quali deceduti, con successioni non ancora regolarizzate. 🔗 Leggi su Casertanews.it

