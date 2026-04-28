Crolla la quota del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali | i bookmakers alzano le chance di 10 volte

Negli ultimi giorni, le quote dei bookmaker relative alla possibilità di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sono aumentate drasticamente, passando da valori molto bassi a incrementi di dieci volte. Questa variazione riguarda le probabilità che la nazionale possa partecipare alla fase finale del torneo, suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La situazione ha portato a una revisione delle previsioni ufficiali e delle valutazioni sulle chance di qualificazione.

Crollo vertiginoso della quota dell'Italia ripescata ai Mondiali: cosa sta succedendo, perché tutti i bookmakers hanno alzato addirittura di 10 volte le possibilità della nazionale azzurra di giocare la fase finale della Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trump smonta l’ipotesi del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: “Non è una cosa a cui penso”L'idea di ripescare l'Italia alimentata dall'alto inviato Zampolli è stata spenta da Trump dal Segretario di Stato Marco Rubio: "Non so da dove... Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliFabio Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha "suggerito" al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crolla a New York United Airlines Holdings; ATLANTE GREEN. Amarezze di Pasqua. Il prezzo del cacao crolla, quello della cioccolata va alle stelle. Ecco perché; Granarolo, i ricavi superano quota 1,8 miliardi. Maxi-cedola per i soci anche se l’utile crolla; Lo Spezia crolla a Catanzaro e vede la Serie C: al Ceravolo finisce 4-2. Iran, il petrolio risale a quota 100. Crolla la produzione globale e l'Italia rilascia le scorteCrolla la produzione mondiale del petrolio con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, scatenata da Usa e Israele contro l'Iran. E la situazione sembra destinata a peggiorare dopo che il nuovo ... ilgazzettino.it Inter, Spalletti trema: crolla la quota di Antonio Conte per l’anno prossimoL’arrivo di Beppe Marotta potrebbe essere il preludio alla nuova rivoluzione dell’Inter, panchina compresa. Un indizio importante per i betting analyst che, visti i deludenti risultati della squadra ... affaritaliani.it La logica è la stessa..la credibilità della politica che crolla !! - facebook.com facebook