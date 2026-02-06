Divieto di transito in loco per frana su strada a San Clemente intervento dei vigili urbani

Un pezzo di strada a San Clemente, sulla SP35, si è sgretolato a causa della frana. I vigili urbani hanno già bloccato il traffico, in attesa di interventi più seri. La strada rimarrà chiusa finché non si metteranno in sicurezza i mezzi e le persone. Nessuno può passare in quella zona fino a nuovo avviso.

**Un tratto della SP35 a San Clemente è andato in frana, e la Provincia ha emesso un’ordinanza urgente per vietare il passaggio di tutti i mezzi. La sindaca della città, Mirna Cecchini, aveva previsto la situazione, e l’intervento tecnico è stato immediato.** È accaduto a San Clemente, in provincia di Rimini, dove una frana ha spezzato la carreggiata della SP35 bis, in località che va dall’intersezione della SP35 con la SP35 bis fino al centro del comune. La zona è stata chiusa a tutti i veicoli, in attesa del ripristino della sicurezza. Il motivo è stato un movimento franoso che ha colpito un’area della strada, provocando il divieto di transito e rendendo necessario l’emissione di un’ordinanza urgente.🔗 Leggi su Ameve.eu

