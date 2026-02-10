Senigallia non si ferma mai | l' offerta turistica della città ' dalla spiaggia di velluto' presentata alla Bit

Senigallia non si ferma mai. La città presenta alla Bit la sua offerta turistica che funziona tutto l’anno. Dalla spiaggia di velluto, i gestori puntano su eventi e servizi che attirano visitatori anche in inverno. La promozione vuole mostrare una località viva, pronta a ricevere turisti in qualsiasi stagione.

SENIGALLIA - Il concept “Senigallia non si ferma mai” come emblema di una destinazione turistica fruibile dodici mesi all’anno grazie a un’offerta sempre più ampia, diversificata e attrattiva. Sono stati il sindaco Massimo Olivetti e l’assessore al Turismo, Simona Romagnoli, a rappresentare la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Senigallia Offerta

Cefalù si prepara a sbarcare a Milano, dove parteciperà alla Bit, la principale fiera del turismo in Italia.

La Sicilia punta forte sul turismo tutto l’anno con il nuovo progetto delle Madonie.

Ultime notizie su Senigallia Offerta

