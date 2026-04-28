La Croce d’Oro di Montemurlo è stata sfrattata per morosità, portando alla chiusura della sede di via Bicchieraia. La struttura comprende studi medici e cappelle mortuarie e rappresenta uno dei principali punti di riferimento del volontariato socio-sanitario locale da più di vent’anni. La vicenda coinvolge una serie di questioni legate alla mancata corresponsione degli affitti e alle conseguenze sulla comunità e sui servizi offerti.

Sfrattata la Croce d’Oro di Montemurlo. La sede, gli studi medici, e le cappelle mortuarie di via Bicchieraia sono al centro di una vicenda complessa che segna un passaggio delicato per uno dei presidi storici del volontariato socio-sanitario del territorio, attivo da oltre vent’anni. Dopo l’esecuzione dello sfratto per morosità, i servizi sanitari sono stati temporaneamente trasferiti nella sede di Maliseti, dove continuerà l’attività legata al 118 e all’assistenza. Più articolata la situazione per la casa funeraria, che resterà operativa fino ad agosto, quando è prevista l’apertura di una nuova struttura sempre a Montemurlo. Non è la prima volta che la situazione arriva a un punto critico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce d’Oro sfrattata per morosità. Chiusa la sede di via Bicchieraia

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