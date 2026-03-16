Croce d’Oro nuova sede | Un momento storico Un sogno che si realizza

Oggi si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede della Croce d’Oro, un evento che segna un traguardo importante per l’associazione. Alla cerimonia hanno partecipato volontari, rappresentanti della comunità e autorità locali. La nuova struttura sarà utilizzata per le attività di emergenza e servizi di assistenza alla popolazione. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e collaborazione.

"L’inaugurazione della nuova sede rappresenta per la Croce d’Oro un momento storico: è il sogno che si realizza dopo anni di lavoro, impegno e fiducia da parte di tanti volontari e della comunità. Questa struttura ci permetterà di offrire servizi ancora più efficaci e vicini ai cittadini, rafforzando la rete socio-sanitaria sul territorio. È anche un modo per rendere omaggio ai soci fondatori e a tutti coloro che in questi 44 anni hanno contribuito a costruire e far crescere la nostra associazione". Mariano Falcini, presidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, ha così commentato il taglio del nastro della nuova sede dell’associazione realizzata in via Piazzini, accanto alla Casa di Comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Croce d’Oro, nuova sede: "Un momento storico. Un sogno che si realizza" Articoli correlati Leggi anche: "Ecco la nuova scuola, si realizza un sogno" Ristrutturata la sede della Croce Rossa a Loreto: “Si è realizzato un sogno”‘’Si è realizzato un sogno grazie ad un grande lavoro di squadra’’ dichiara visibilmente soddisfatto il Presidente Gianluca Sforza Bergamo. A Brief History of the Mazda RX-7 Contenuti e approfondimenti su Croce d'Oro nuova sede Un momento... Temi più discussi: Montespertoli inaugura la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro; Croce d’Oro, nuova sede: Un momento storico. Un sogno che si realizza; Montespertoli, domenica 15 marzo l’inaugurazione della nuova s; Montespertoli, inaugurata la nuova sede della Croce d’Oro: nasce il Polo della Salute accanto alla Casa di Comunità. Croce d’Oro, nuova sede: Un momento storico. Un sogno che si realizzaL’inaugurazione della nuova sede rappresenta per la Croce d’Oro un momento storico: è il sogno che si realizza dopo anni di lavoro, impegno e fiducia da parte di tanti volontari e della comunità. lanazione.it Una nuova sede per la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di MontespertoliÈ stata inaugurata nella mattinata di domenica 15 marzo la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, realizzata in via Piazzini, ... gonews.it La croce piena dei cuori in cui i bimbi hanno scritto il precetto quaresiamale della settimana, un colore per ogni settimana. - facebook.com facebook