Criteri e parametri per la classi in deroga per la UIL Scuola sono tante le criticità | La riduzione del numero di alunni deve essere una priorità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso ieri una bozza di decreto che stabilisce i criteri per creare classi con un numero ridotto di studenti, in deroga alle norme attuali. La UIL Scuola ha evidenziato diverse criticità e ha ribadito che la riduzione del numero di alunni dovrebbe essere considerata una priorità. La proposta riguarda il modo in cui vengono definiti i parametri per le classi in deroga e le eventuali modifiche alle regole esistenti.

Nella giornata di ieri, 27 aprile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato la bozza del decreto che individua i criteri per la formazione di classi meno numerose, derogando alle norme vigenti (DPR 812009). La misura si collega ai fondi del PNRR per contrastare l'abbandono scolastico e il calo demografico nelle aree difficili. Il sindacato UIl Scuola Rua solleva forti perplessità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Organici scuola 2026/27: indicatore socio-economico, dispersione implicita e spopolamento: ecco i criteri per le classi in derogaUn decreto interministeriale atteso, discusso, ma per molti versi ancora insufficiente. Dimensionamento, Uil Calabria: "La scuola non può essere governata solo da criteri numerici""La Uil Scuola Calabria sull'inizio del confronto politico sul Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Organici scuola 2026/27, criteri e parametri per le classi in deroga; Organici scuola 2026/2027, incontro al Mim su bozza di decreto su criteri e parametri delle classi in deroga: il resoconto; Formazione di classi in deroga ai parametri ordinari nelle aree di maggiore criticità, informativa del Ministero ai sindacati; Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti. Organici scuola 26 – 27: criteri, parametri per le classi in derogaIl 27 aprile si è tenuto un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto relativo agli indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009. Il provvedime ... rietinvetrina.it Organici scuola 2026/2027, incontro al Mim su bozza di decreto su criteri e parametri delle classi in deroga: il resocontoSi è svolto oggi, 27 aprile, l’incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto relativo agli indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri del DPR 81/2009. Lo riporta ... tecnicadellascuola.it Il primo problema riguarda lo stadio. Per adeguarlo ai criteri richiesti in Serie C, spiega Tarabotto, servono 800 mila euro facebook Mondiale per Club 2029, il ranking ufficiale aggiornato con i nuovi criteri FIFA: la situazione delle italiane x.com