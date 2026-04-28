Criteri e parametri per la classi in deroga per la UIL Scuola sono tante le criticità | La riduzione del numero di alunni deve essere una priorità

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso ieri una bozza di decreto che stabilisce i criteri per creare classi con un numero ridotto di studenti, in deroga alle norme attuali. La UIL Scuola ha evidenziato diverse criticità e ha ribadito che la riduzione del numero di alunni dovrebbe essere considerata una priorità. La proposta riguarda il modo in cui vengono definiti i parametri per le classi in deroga e le eventuali modifiche alle regole esistenti.

Nella giornata di ieri, 27 aprile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato la bozza del decreto che individua i criteri per la formazione di classi meno numerose, derogando alle norme vigenti (DPR 812009). La misura si collega ai fondi del PNRR per contrastare l'abbandono scolastico e il calo demografico nelle aree difficili. Il sindacato UIl Scuola Rua solleva forti perplessità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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