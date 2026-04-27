Organici scuola 2026 27 | indicatore socio-economico dispersione implicita e spopolamento | ecco i criteri per le classi in deroga

È stato pubblicato un nuovo decreto interministeriale che riguarda gli organici scolastici per l’anno 202627. Il documento include criteri legati all’indicatore socio-economico, alla dispersione e allo spopolamento, e stabilisce le condizioni per le classi in deroga. La proposta è stata oggetto di discussioni, ma alcune parti vengono giudicate ancora insufficienti da vari rappresentanti del settore scolastico.

Un decreto interministeriale atteso, discusso, ma per molti versi ancora insufficiente. È il bilancio che la Uil Scuola ha tratto al termine dell’incontro di oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato alla bozza che definisce gli indicatori per l’attivazione delle classi in deroga ai parametri fissati dal DPR 812009. L'articolo Organici scuola 202627: indicatore socio-economico, dispersione implicita e spopolamento: ecco i criteri per le classi in deroga.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Organici scuola, Anief: sul 2026/27 pesano i tagli all’organico di potenziamento e il contingentamento delle classiAnief - L’analisi del decreto sugli organici evidenzia un quadro caratterizzato da elementi di continuità, ma anche da alcune criticità che meritano... La Commissione parlamentare per le Questioni regionali ad Avellino: focus su spopolamento e sviluppo socio-economicoHa fatto tappa questo pomeriggio ad Avellino la Commissione parlamentare per le Questioni regionali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Organici scuola 2026/2027: docenti, ancora tagli e zero investimenti; Organici docenti 2026/27: meno spezzoni, meno supplenze. Prima soluzione l'accorpamento delle classi; Organico docenti 2026/27, è tutto pronto. Previsti alcuni accorpamenti per le classi intermedie; Organici docenti 2026/27, negli istituti tecnici cattedre possibili anche da 15 ore per evitare esuberi [Nota MIM]. Organico e posti disponibili a.s. 2026/27, l’elenco aggiornatoAnalizziamo i posti disponibili e le Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2026/28 nel sistema scolastico italiano. informazionescuola.it Organico docenti 2026/27, è tutto pronto. Previsti alcuni accorpamenti per le classi intermedieLa nota del MIM n. 0010164 del 16-04-2026 dà il via alla costituzione degli organici docenti per l’anno scolastico 2026/2027 e quindi ad un regolare avvio delle procedure di mobilità territoriale, i c ... tecnicadellascuola.it https://www.flcgil.it/scuola/riforma-degli-istituti-tecnici-e-le-conseguenze-sugli-organici-2026-2027-seminario-online-il-29-aprile.flc - facebook.com facebook