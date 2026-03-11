Hoepli la storica libreria di Milano sarà messa in liquidazione | Bilancio in rosso e divisioni interne

La storica libreria Hoepli di Milano, fondata nel 1870, sarà posta in liquidazione volontaria a causa di un bilancio in rosso. La decisione è stata comunicata nonostante gli appelli di lettori e lavoratori, quest’ultimi che oggi hanno scioperato per un’ora. Anche il intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha impedito il passaggio alla liquidazione.

La Hoepli, casa editrice fondata nel 1870, è entrata in liquidazione volontaria. Non sono bastati gli appelli dei lettori, dei lavoratori – che oggi hanno scioperato per un’ora – né l’intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L’assemblea dei soci ha approvato la proposta del cda, motivata sia dalla difficile situazione economica, con « risultati di esercizio negativi » e prospettive poco incoraggianti per il mercato editoriale e librario, sia dal « gravoso conflitto endosocietario », ovvero le divergenze tra i tre fratelli Hoepli e il cugino Giovanni Nava, che si era opposto allo scioglimento volontario e ora annuncia battaglia. La battaglia familiare, la nota di Nava. 🔗 Leggi su Open.online

