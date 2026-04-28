Crisi internazionali incontro a distanza con due intellettuali palestinesi

Perchè non ci ascoltate? Questo è il titolo del prossimo incontro pubblico online che terremo lunedì 4 maggio alle ore 18,00 alla quale siete tutte e tutti caldamente invitati, organizzato da Dalla parte di Abele, insieme a GLAM (Commissione Globalizzazione Ambiente della FCEI), Cipax (Centro Interconfessionale per la Pace) e a Ambasciatori e Ambasciatrici di Pace. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo due importanti esponenti di Kairos Palestina e con loro la voce dei cristiani palestinesi che ormai da anni vivono condizioni terribili insieme al loro popolo. Avremo infatti due interlocutori palestinesi speciali: la dottoressa Mays...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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