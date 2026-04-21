Tra il 2023 e il 2025, Shiva ha avuto una relazione con Laura Maisano, con cui ha avuto due figli, Draco e Atlas, nati a due mesi di distanza. Laura Maisano è conosciuta come ex partner di Shiva, e nel suo passato ci sono anche altri rapporti sentimentali. La storia coinvolge inoltre Michelle Fois, con la quale Shiva ha avuto un rapporto che si inserisce in un quadro familiare complesso.

Shiva è stato sentimentalmente legato a Laura Maisano dal 2023 al 2025. Da lei ha avuto due figli: Draco e Atlas. Due mesi dopo Atlas, è nato Ethan. Il terzogenito di Shiva è figlio di Michelle Fois. Il primo figlio, Draco, nacque il 25 novembre di quell’anno. Il cantante non ebbe modo di vivere quel momento con la sua compagna, perché era in carcere con l’accusa di tentato omicidio dopo avere sparato a due uomini che lo avevano aggredito. Non ottenne il permesso di fare visita al figlio appena nato. Così gli scrisse una lunga lettera: “Già ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi ricevere.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex di Shiva, Laura Maisano, e il triangolo con Michelle Fois (due figli nati a distanza di due mesi da due donne diverse)

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