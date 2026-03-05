Mercoledì sera, la presidente del Consiglio e il ministro della Difesa sono andati al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. Meloni ha riferito sulla crisi in Iran e nel Golfo, e ha avuto due incontri separati con il Capo dello Stato in rapida successione. Entrambi gli incontri si sono svolti a breve distanza nel tempo.

A distanza di pochi minuti l’uno dall’altra, nella serata di mercoledì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto sono saliti al Colle per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella. Due colloqui separati per fare il punto sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente e sulle possibili scelte dell’esecutivo. In ambienti del Quirinale, riferisce l’Ansa, la situazione viene definita “grave”, mentre nel governo si parla apertamente del “momento più difficile degli ultimi decenni”. Il passaggio al Colle avviene al termine di una giornata già densa di contatti diplomatici. Poco prima, infatti, c’era stato il primo collegamento diretto tra Roma e Washington dall’inizio del conflitto in Iran: una telefonata tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato americano Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e Crosetto al Colle per riferire sulla crisi in Iran e nel Golfo: con Mattarella due incontri separati e a breve distanza

